نوشہرہ ورکاں: 2 گروپوں میں جھگڑا ،ایک شخص قتل ،خاتون زخمی
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر) قریبی عزیزوں کے درمیان معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے 40 سالہ شخص قتل،خاتون زخمی ہو گئی۔
بتایاگیا ہے کہ نواحی گاؤں ڈھلہ شریف میں عمران شوکت انٹال گروپ اور مدثر ستار انٹال گروپ کے درمیان عرصہ دراز سے باہمی رنجش اور سیاسی مخالفت چلی آرہی تھی، گزشتہ روز صدر مسلم لیگ ن پی پی 69مدثر ستار انٹال کے چھوٹے بھائی مبشر انٹال کی مقتول امجد کے بھتیجے احسن سے معمولی تلخ کلامی ہوئی اس معاملے کی بازپرس کیلئے امجد اپنے بھائی محمود کے ہمراہ موقع پر گیا تو فریقین کے درمیان ہاتھاپائی ہوگئی اسی دوران عمران شوکت گروپ کے کامران شوکت انٹال کی فائرنگ سے اسکاچچازاد بھائی امجد سینے پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ سے روکنے کی کوشش کے دوران مبشر انٹال کی اہلیہ بھی گردن پر گولی لگنے سے زخمی ہوگئی جسے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کردیا گیا،زخمی خاتون ملزم کامران شوکت کی ہمشیرہ بتائی جاتی ہے ۔پولیس نے مقتول کے بھائی محمود کی مدعیت میں کامران شوکت، مدثر ستار اور مبشر ستار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا جبکہ ملزم کامران شوکت انٹال کو عمران شوکت گروپ نے مقامی تھانے میں پیش کردیا،پولیس نے لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کرکے قانونی کارروائی شروع کردی۔