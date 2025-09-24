صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:راستہ نہ دینے کی رنجش گوالے پر تشدد ، گاڑی تباہ کر دی

تتلے عالی(نامہ نگا ر )راستہ نہ دینے کی رنجش پر ملزموں کا دودھ فروش پر تشدد، پک اپ تباہ کر دی،لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق ایمن آباد کا گوالہ عثمان غنی گزشتہ شام 4 بجے دودھ لینے کیلئے پک اپ نمبر ایل ای ایس7179مجو چک جا رہاتھا کہ کنگروالی کے قریب راستہ نہ دینے پر تلخ کلامی ہو گئی معاملہ رفع دفع ہوگیا، دودھ لے کر واپسی پر کنگروالی کے قریب تھڑا مار کر کھڑے بشارت، مانی،سبحان نے اسلحہ کے زور پر روک کر گاڑی سے نیچے اتار کر زدوکوب کیا، گاڑی کوتوڑ دیا،ڈیشن بورڈ سے زبردستی 2 لاکھ70ہزار روپے اٹھا لئے ،لوگوں کی منت سماجت پر ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے۔

