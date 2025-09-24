صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:بوڈر میں نمایاں پو زیشن لینے والی طالبات میں آج میڈل تقسیم

سمبڑیال(نامہ نگار، سٹی رپورٹر)تحصیل سمبڑیا ل سے تعلق رکھنے والی میٹرک کے سالانہ امتحان 2025 میں نمایاں پو زیشن حاصل کر نیوالی 10طالبات میں آج میڈل تقسیم کئے جا ئینگے۔

ڈاکٹر عبدالقدیر خا ن گولڈ میڈل مینجمنٹ کمیٹی سمبڑیال کے زیر اہتمام تقریب آج صبح 10بجے ڈسکہ روڈ نہر اپر چناب پر واقع میرج ہال میں ہوگی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ پروفیسر رشید احمد بھٹی ،ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ محموداحمد ججہ ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈی ای اے سیالکوٹ ہوں گے۔

