ایس پی پٹرولنگ سہیل فاضل کی پوسٹ پر تعینات انچارجز سے میٹنگ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ایس پی پٹرولنگ سہیل فاضل کی ریجن بھرکی پی ایچ پی پوسٹ پر تعینات انچارجز سے میٹنگ، دوران میٹنگ ایس پٹرولنگ سہیل فاضل کا کہنا تھا کہ۔۔۔
ہائی وے پٹرولنگ پولیس کے تمام افسر و ملازمین قوانین کے مطابق ڈیوٹیاں سرانجام دیں اور جرائم میں ملوث افراد کیخلاف بغیر خوف و خطر کارروائی عمل میں لائیں تاکہ ہائی وے پر شہریوں کے جان و مال کو محفوظ بنایا جاسکے ۔ ہائی وے پر دوران ڈیوٹی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی کریں اچھی کارکردگی پر انعامات سے نوازا جائیگا جبکہ ڈیوٹی میں غفلت برتنے والوں کیخلاف بھی محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔