صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں کا کمشنر آفس گوجرانوالہ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں کا کمشنر آفس گوجرانوالہ کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور کے تحت جاری 44 ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں نے محمد جواد کی زیر قیادت کمشنر آفس کا مطالعاتی دورہ کیا۔

اس موقع پر کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر انتظامی ڈھانچہ ہی اچھی حکمرانی کی بنیاد ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن کی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی، عوامی مسائل کے حل اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔وفد نے کمشنر آفس کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور انتظامی اُمور کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر