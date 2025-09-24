مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں کا کمشنر آفس گوجرانوالہ کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور کے تحت جاری 44 ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں نے محمد جواد کی زیر قیادت کمشنر آفس کا مطالعاتی دورہ کیا۔
اس موقع پر کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر انتظامی ڈھانچہ ہی اچھی حکمرانی کی بنیاد ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن کی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی، عوامی مسائل کے حل اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔وفد نے کمشنر آفس کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور انتظامی اُمور کا جائزہ لیا۔