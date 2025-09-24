چیمبر آ ف کامر س شنگھائی کے وفد کا دورہ گوجرانوالہ بزنس سنٹر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)شاندونگ چیمبر آف کامرس شنگھائی کے تجارتی وفد نے نائب صدر ینسن چینگ کی قیادت میں گوجرانوالہ بزنس سنٹر کا دورہ کیا، وفد کے ہمراہ سابق چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل (ر)بلال اکبر بھی موجود تھے۔۔۔
دورے کے دوران وفد نے میڈ ان گوجرانوالہ انکلو ژر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نمائش کے لئے پیش کی گئی مصنوعات کے معیار کو سراہا، اس موقع پر نائب صدر شاندونگ چیمبر آف کامرس شنگھائی نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی صنعتوں کے فروغ کے لئے میڈ ان گوجرانوالہ انکلو ژر کارآمد منصوبہ ہے جس سے ایک ہی چھت تلے گوجرانوالہ کی صنعتی قوت اور مصنوعات کے بارے میں بہترین آگاہی حاصل ہوتی ہے ،ان کا کہنا تھا کہ گوجرانوالہ ہنر مندوں کا شہر ہے اور یہاں کی مصنوعات عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ ہمارے اس دورے کا مقصد پاکستان اور چین کی کاروباری برادری کے درمیان رابطوں کو بڑھانا ہے ، چینی کاروباری افراد پاکستان میں باہمی اشتراک کے منصوبے لگانے میں بیحد دلچسپی رکھتے ہیں ،اس موقع پرچیئرمین گوجرانوالہ بزنس سینٹر احمد اکرام لون نے کہا کہ پاکستان چین دیرینہ دوست ہیں، چین نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی ہے، خوشی ہے کہ شاندونگ چیمبرآف کامرس کے ساتھ اشتراک کرنے جا رہے ہیں جس سے گوجرانوالہ کی کاروباری برادری کے لئے چین میں تجارت کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔