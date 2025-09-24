صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اختر علی خان سی ای او ایجو کیشن اتھار ٹی وزیر آ باد تعینات

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع وزیرآباد میں اہم تقرریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ اختر علی خان سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول 27/SP پاکپتن کو فوری طور پر تبدیل کر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی)ضلع وزیرآباد تعینات کر دیا گیا۔

اسی طرح محمد معین احمد، سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول بھمن شاہ اوکاڑہ کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ایلیمنٹری ایجوکیشن)ضلع وزیرآباد اور محمد اظہر اقبال ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری/ہیڈ کوارٹر) گجرات کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری ایجوکیشن)ضلع وزیرآباد تعینات کیا گیا ہے ۔ مزید براں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے پر حسین مبشر چیمہ کی بھی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے ۔اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے نئے تعینات ہونے والے سی ای او وزیرآباد اختر علی خان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ڈپٹی ڈی ای او حسین مبشر چیمہ کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نو تعینات افسر نئی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں سرانجام دے کر ضلع وزیرآباد میں تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔

