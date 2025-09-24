صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ ائیرپورٹ ،جعلی ویزے پر نیدر لینڈ جانے کی کوشش ،مسافر گرفتار

  گوجرانوالہ
سیالکوٹ ائیرپورٹ ،جعلی ویزے پر نیدر لینڈ جانے کی کوشش ،مسافر گرفتار

سیالکوٹ، سمبڑیال(نمائندہ دنیا ،سٹی رپورٹر، نامہ نگار)ایف آئی اے امیگریشن نے سیالکوٹ ائیرپورٹ سے جعلی ویزے پر بیرون ملک جانے کی کوشش پر مسافر کو آف لوڈ کر دیا،گوہر نایاب نامی مسافر فلائٹ نمبر QR631 کے ذریعے نیدرلینڈ جا رہا تھا۔

امیگریشن کلیرنس کے دوران مسافر کو مشکوک پایا گیا، مسافر کے پاسپورٹ پر نیدر لینڈ کا جعلی ویزا لگا ہوا تھا،مسافر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے ،ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر نے بیرون ملک جانے کیلئے عامر بدر نامی ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ایجنٹ نے مسافر کو نیدر لینڈ بھجوانے کیلئے مجموعی طور پر 24 لاکھ روپے ہتھیائے ، مسافر کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گوجرنوالہ منتقل کر دیا گیا۔

