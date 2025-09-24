صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :اسسٹنٹ کمشنر کیخلاف پٹواریوں کی ہڑتال جاری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :اسسٹنٹ کمشنر کیخلاف پٹواریوں کی ہڑتال جاری

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف انجمن پٹواریاں کی ہڑتال آج چوتھے روز بھی جاری رہی تمام دفاتر کی تالا بندی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا دور دراز سے آئے ہوئے سائلین ذلیل و خوار ہورہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔

اس سلسلہ میں انجمن پٹواریاں کا اجلاس ہوا جس میں ضلعی صدر احسن محمود چیمہ،ڈویژنل صدر محمد عثمان اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن پٹواریاں کے صدر،سیکرٹری اور دیگر عہدیدار وں نے کہا کہ جب تک اسسٹنٹ کمشنر کا سیالکوٹ سے تبادلہ نہیں ہو جاتا ہماری قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔دوسری طرف سائلین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے جو ہمیں ذلیل وخوار کیا جارہا ہے لوگ سارا سارادن دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور شام کو ناکام واپس چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریو ں نے حکومت پنجاب سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔

