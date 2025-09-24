تنظیم مغلیہ کے 26 ستمبر کو ہونے والے کنونشن کی تیاریاں
گجرات(نامہ نگار)ضلعی صدر تنظیم مغلیہ ضلع گجرات الحاج امجد فاروق کی صدارت میں تنظیم مغلیہ کے 26 ستمبر کو ہونے والے کنونشن کے سلسلہ میں اہم میٹنگ ہوئی۔ جس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
میٹنگ میں جنرل سیکرٹری اشفاق احمد رضی نے تجاویز دیں جبکہ جلالپورجٹاں سے حاجی محمد ریاض صدر تنظیم مغلیہ ، چیئرمین مرزا مبشر ، مرزا ظفر اقبال، ریاض ابراہیم انجمن مغلیہ، مرزا شاہد جلالپورجٹاں، محمد اشفاق، مرزا ارشد بھی موجود تھے ۔ الحاج امجد فاروق نے بتایا کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدرا ور سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اور دیگر مغل برادری کے معززین شریک ہوں گے۔