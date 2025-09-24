صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان پوسٹ آفس کلیکشن سنٹر قائم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان پوسٹ آفس کلیکشن سنٹر قائم

سمبڑیال(نامہ نگار ،سٹی رپورٹر )بار ایسوسی ایشن سمبڑیال کی جانب سے پاکستان پوسٹ آفس کلیکشن سنٹر برائے ڈاک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔

اس سہولت کا آغاز جنرل سیکرٹری بار یاسر عرفان ڈھلوں کی کاوشوں اور عملی اقدامات کا نتیجہ ہے ،کلیکشن سنٹر کے قیام سے وکلا اور سائلین کو نہ صرف بروقت اور تیز ترین ڈاک سروسز میسر آئیں گی بلکہ عدالتوں اور بار کے روزمرہ امور میں بھی آسانی پیدا ہوگی، روزانہ مخصوص اوقات میں ڈاک اور رجسٹریز وصول کی جائیں گی۔

