ایف بی آر وفد کا دورہ پیفما ہائوس ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بریفنگ

  • گوجرانوالہ
گجرات(نامہ نگار)پاکستان الیکٹرک فین مینو فیکچرز ایسوسی ایشن اور ایف بی آر کے اشتراک سے پیفما ہاؤس میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد ہوا۔

 جس میں اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر سید جواد مہدی نے پیفما ممبران کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے بریف کیا اور بتایا کہ 30 ستمبر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے اس سے پہلے آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں تاکہ بعد میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ سابق چیئرمین پیفما ملک اظہار احمد وائس چیئرمین اقبال احمد ڈار نے کہا کہ تمام پیفماممبران 30 ستمبر سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیں گے۔

