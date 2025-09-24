پہلوانوں کا صدرریسلنگ فیڈریشن پنجاب کیخلاف احتجاج
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)فن پہلوانی کو فروغ اور پہلوانوں کی معاشی فکر سے آزادی کیلئے برصغیر پاک وہند میں فن پہلوانی کے مشہورومعروف استادانوالہ خاندان کے ڈیرہ استاداں والا سیالکوٹ میں حاجی ظفر اقبال لون استادانوالہ۔۔۔
حاجی مبشراقبال لون استادانوالہ اور زاہد لون استادانوالہ جانشین عنایت پہلوان استادانوالہ ستارہ ہند فخر ہند کی میزبانی میں اجتماع کا انعقاد ہوا۔ جس میں پہلوان برادر گروپ کے سربراہ ریاض پہلوان لون ستارہ پاکستان، محمد افضل لون المعروف گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب، محمد بشیر بھولا بالا پہلوان رستم پاکستان، شاہد پہلوان کھوئے والا رستم پنجاب، نواز پہلوان پوترا گونگا پہلوان رستم ہند، ججو پہلوان برادر راجو راکٹ پہلوان رستم ہلال استقلال،بھولا پہلوان چیمپئن سیالکوٹ ، گوگا پہلوان پسران راجو راکٹ پہلوان رستم ہلال استقلال سیالکوٹی، عاصم ڈار پہلوان پسر اعظم پہلوان ناقابلِ شکست گوجرانوالہ، جواد ڈار پہلوان گجرانوالہ ، عمران بٹ عرف مانی پہلوان گوجرانوالہ، عارف پہلوان پٹانوالا، ججی پہلوان گوجرانوالہ سمیت نامور پہلوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریسلنگ فیڈریشن پنجاب کے خود ساختہ صدر ارشد ستار کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا گیا ۔ پہلوان برادر گروپ کے تمام پہلوانوں نے مشترکہ طور پر کہا کہ پنجاب ریسلنگ فیڈریشن اپنی افادیت و اہمیت کھو بیٹھی ہے اور خود ساختہ صدر دیسی کشتی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکامی کے بعد جعلی منصب کے بھی اہل نہیں رہے۔