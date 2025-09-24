صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز (نیپا) اسلام آباد کے 38 ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں کے 14 رکنی وفد نے چیف انسٹرکٹر رخسانہ رفیق کی زیر سربراہی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔

صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اکرام الحق نے سپاسنامہ پیش کرتے ہوئے معزز مہمانوں کو شہر اور اس کی صنعت سے متعلق بریفننگ دی۔ چیف انسٹرکٹر رخسانہ رفیق نے سیالکوٹ کی تاجر برادری سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہر سیالکوٹ اور اس کے صنعتکار ملکی معیشت کے استحکام کیلئے دن رات کوشاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ کا دنیا بھر میں ایک نام ہے۔

