صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

گجرات(نامہ نگار)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے گجرات شہر میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کیلئے ایک کروڑروپے سے زائد کا گھریلو سامان، راشن صدر گجرات چیمبر باؤ منیر پشاوری اور صدر شاہین گروپ حاجی ناصر محمود کی زیرنگرانی تقسیم کیا گیا۔

گجرات چیمبر کے ممبران اور فرنیچر مینو فیکچرز ایسوسی ایشن، پاکستان الیکٹرک فین مینو فیکچرز ایسوسی ایشن، پاٹری مینو فیکچرز ایسوسی ایشن اور گجرات چیمبر کے ممبران کے عطیات سے متاثرہ فیملیز کو 2 ، 2 میٹرس، رضائیاں، آٹا، چینی، گھی، دالیں، آلو، پیاز، چائے ، مصالحہ جات دئیے گئے ۔ محلہ شفیع آباد، غریب پورہ، قمر سیالوی روڈ، محلہ شاہ حسین، محلہ رنگ پورہ، محلہ ٹبہ رنگ پورہ سمیت دیگر شہر کے علاقوں سے متاثرہ فیملیز کو بلا کر فرداً فرداً امدادی سامان دیا گیا۔ صدر گجرات چیمبر آف کامر س اینڈ انڈسٹری باؤ منیر پشاوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاٹری ، فرنیچر، فین اور گجرات چیمبر کے ممبران کے مشکور ہیں جنہوں نے گجرات چیمبر کی کال پر عطیات دے کر راشن تقسیم کرنے کے لئے تعاون کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر