گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم
گجرات(نامہ نگار)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے گجرات شہر میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کیلئے ایک کروڑروپے سے زائد کا گھریلو سامان، راشن صدر گجرات چیمبر باؤ منیر پشاوری اور صدر شاہین گروپ حاجی ناصر محمود کی زیرنگرانی تقسیم کیا گیا۔
گجرات چیمبر کے ممبران اور فرنیچر مینو فیکچرز ایسوسی ایشن، پاکستان الیکٹرک فین مینو فیکچرز ایسوسی ایشن، پاٹری مینو فیکچرز ایسوسی ایشن اور گجرات چیمبر کے ممبران کے عطیات سے متاثرہ فیملیز کو 2 ، 2 میٹرس، رضائیاں، آٹا، چینی، گھی، دالیں، آلو، پیاز، چائے ، مصالحہ جات دئیے گئے ۔ محلہ شفیع آباد، غریب پورہ، قمر سیالوی روڈ، محلہ شاہ حسین، محلہ رنگ پورہ، محلہ ٹبہ رنگ پورہ سمیت دیگر شہر کے علاقوں سے متاثرہ فیملیز کو بلا کر فرداً فرداً امدادی سامان دیا گیا۔ صدر گجرات چیمبر آف کامر س اینڈ انڈسٹری باؤ منیر پشاوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاٹری ، فرنیچر، فین اور گجرات چیمبر کے ممبران کے مشکور ہیں جنہوں نے گجرات چیمبر کی کال پر عطیات دے کر راشن تقسیم کرنے کے لئے تعاون کیا۔