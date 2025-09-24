صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے صنعت زار گوجرانوالہ میں جدید سہولیات سے آراستہ سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کر دیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ پنجاب بھر میں صنعت زار جیسے تربیتی اداروں کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو محفوظ، باوقار اور بااختیار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے منیجر صنعت زار حنا بخاری کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اُن کی انتھک محنت اور جذبے سے ہی یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر سکا۔