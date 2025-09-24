صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے صنعت زار گوجرانوالہ میں جدید سہولیات سے آراستہ سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کر دیا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ پنجاب بھر میں صنعت زار جیسے تربیتی اداروں کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو محفوظ، باوقار اور بااختیار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے منیجر صنعت زار حنا بخاری کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اُن کی انتھک محنت اور جذبے سے ہی یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر