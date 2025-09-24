صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :سیلاب سے نقصان کے تخمینہ کیلئے سروے کاآغاز

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے ہونے والے نقصانات کے تخمینہ کیلئے ضلعی انتظامیہ، محکمہ ریونیو اور اربن یونٹ کی جانب سے سروے کا آغاز کر دیا گیا۔

تمام سروے ٹیمیں ضلع کے ہر سیلاب متاثرہ دیہات ، ڈیرہ جات پر جا کر دیہاتیوں کے ہونے والے نقصانات کا تفصیلی ڈیٹا مرتب کرینگی ۔سروے ٹیمیں سیلاب سے متاثرہونے والی فصلوں ،مکانات ، مویشیوں ، سرکاری عمارات ، سڑکوں کا سروے کر تے ہوئے اور انکی تخمینہ رپورٹ تیارکرینگی۔ ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق سروے مکمل ہونے کے بعد ایسے سیلاب متاثرین جن کی فصلوں ،گھروں اور مویشیوں کا نقصان ہواہے انکی مالی امداد بھی کی جائیگی تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں خشک راشن اور دیگر امداد و بحالی کے کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔

