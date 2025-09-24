کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما
حافظ آباد (نمائندہ دنیا، نامہ نگار) جامع مسجد مدینہ، مدینہ سٹی خانقاہ نقشبندیہ میں سیرت مصطفی ؐکے موضوع پر روحانی اجتماع منعقد ہوا، جس کی میزبانی مولانا پیر عبدالحنان صدیقی نے کی۔
اجتماع میں علما، مشائخ، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا پیر محمد شاہ نے کہا کہ حضور نبی کریم ؐکی سیرتِ طیبہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کیلئے روشنی اور ہدایت کا مینار ہے ۔ آپ ؐ کی زندگی کا ہر پہلو کامل نمونہ ہے جسے قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس موقع پر سابق رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر مظفر علی شیخ، مسلم لیگ (ن)کے ضلعی رہنما شیخ گلزار احمد، مولانا شاہد عمران عارفی، حافظ محمد عثمان قصوری، قاری ارباب سکندر، حافظ محمد قاسم گجر، قاری ارشد محمود صفدر اور قاری وسیم اﷲ امین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ نبی آخرالزماں ؐکی سیرتِ مبارکہ انسانیت کے لیے رحمت اور کامل رہنمائی کا سرچشمہ ہے ، امت مسلمہ کو در پیش مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اجتماعی اور انفرادی زندگی میں تعلیماتِ مصطفی ؐکو اختیار کریں۔