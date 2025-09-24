صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

  • گوجرانوالہ
کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

حافظ آباد (نمائندہ دنیا، نامہ نگار) جامع مسجد مدینہ، مدینہ سٹی خانقاہ نقشبندیہ میں سیرت مصطفی ؐکے موضوع پر روحانی اجتماع منعقد ہوا، جس کی میزبانی مولانا پیر عبدالحنان صدیقی نے کی۔

اجتماع میں علما، مشائخ، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا پیر محمد شاہ نے کہا کہ حضور نبی کریم ؐکی سیرتِ طیبہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کیلئے روشنی اور ہدایت کا مینار ہے ۔ آپ ؐ کی زندگی کا ہر پہلو کامل نمونہ ہے جسے قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس موقع پر سابق رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر مظفر علی شیخ، مسلم لیگ (ن)کے ضلعی رہنما شیخ گلزار احمد، مولانا شاہد عمران عارفی، حافظ محمد عثمان قصوری، قاری ارباب سکندر، حافظ محمد قاسم گجر، قاری ارشد محمود صفدر اور قاری وسیم اﷲ امین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ نبی آخرالزماں ؐکی سیرتِ مبارکہ انسانیت کے لیے رحمت اور کامل رہنمائی کا سرچشمہ ہے ، امت مسلمہ کو در پیش مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اجتماعی اور انفرادی زندگی میں تعلیماتِ مصطفی ؐکو اختیار کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر