کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا بورڈ میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا دورہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن/چیئرمین تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ، سید نوید حیدر شیرازی نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کے احاطے میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا تفصیلی دورہ کیا۔
کمشنر نے تعمیراتی کام کے معیار، رفتار اور ڈیزائن کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے تاکہ طلبا و طالبات کو جدید، سہولت یافتہ اور پرسکون ماحول میں امتحانات کی فراہمی ممکن ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس پراجیکٹ کی تکمیل سے طلبا و طالبات کو فائدہ پہنچے گا۔ کمشنر نے کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کی کوششوں کو سراہا۔اس موقع پرکنٹرولر امتحانات BISE گوجرانوالہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امتحانی ہال میں جدید سہولیات جیسے CCTV نگرانی، جنریٹر بیک اپ اور خصوصی نشستوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔آخر میں کمشنر گوجرانوالہ نے امید ظاہر کی کہ یہ پراجیکٹ تعلیمی نظام میں بہتری اور شفاف امتحانی عمل کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔