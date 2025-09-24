بیکرز، سویٹس شاپس پر ناقص صفائی، زائد المیعاد اشیا
گجرات(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے رضوان سعید کی نگرانی میں ضلع گجرات میں اشیائے خورونوش کے معیار اور صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔
انسپکشن کے دوران اجوا بیکرز (بس سٹینڈ لاری اڈا، کھاریاں گجرات)پر غیر معیاری اشیائے خوردونوش اور ناقص صفائی کے باعث 30 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ٹیم نے زائد المیعاد چکن نور پائوڈر ، فلیورڈ دہی اور غیر معیاری اشیا تلف کر دیں ۔ کچن میں اوپن ڈرینز، انسانی بال، مچھر اور مردہ مکھیوں کی موجودگی بھی نوٹ کی گئی۔ اختر سویٹس (پروڈکشن یونٹ، کھاریاں گجرات)پر صفائی کے ناقص انتظامات، مزدوروں کے میڈیکل سرٹیفکیٹس نہ ہونے ، آلودہ اور بدبودار آلو مصالحہ، لیبل کے بغیر رنگ کے استعمال اور چوہوں کی موجودگی کے باعث کار وبار بند کر دیا کیا گیا۔ اس موقع پر 5 کلوگرام بدبودار آلو مصالحہ تلف کر دیا گیا۔رضوان سعید نے واضح کیا ہے کہ ناقص اور مضر صحت خوراک کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کی صحت و تحفظ کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں آئندہ بھی بلا تعطل جاری رہیں گی۔