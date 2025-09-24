صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجن بھر میں نصب ایک لاکھ 12 ہزار ٹرانسفارمرز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ، ٹیمیں تشکیل

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو نے بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے گوجرانوالہ ریجن میں نصب مختلف کیپسٹی کے ایک لاکھ 12 ہزار سے زائد ٹرانسفارمرز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ کرلیا، اوور لوڈنگ والے ٹرانسفارمروں کو اپ گریڈ اور تبدیل کیا جائے گا۔۔۔

 جس کیلئے سب ڈویژنوں کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے کر ایک ماہ کے اندر سروے کرنے کا ہدف جاری کردیا جبکہ نئے ٹرانسفارمروں کی خریداری کے اضافی بجٹ کیلئے نیپرا ،گیپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری لی جائے گی۔ گیپکو کی حدود میں شامل گوجرانوالہ ریجن کے 7 اضلاع میں بجلی کی ٹرپنگ ،اوور لوڈنگ اور وولٹیج کی کمی کے باعث 48 لاکھ سے زائد صارفین متاثر ہورہے ہیں بعض علاقوں میں نصب بجلی کے ٹرانسفارمروں میں اوور لوڈنگ کے باعث کئی گھنٹے بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر گیپکو نے ریجن بھر کے 1لاکھ12 سے زائد مختلف کیپسٹی کے ٹرانسفارمروں کی جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلہ میں اوور لوڈنگ اور خراب ٹرانسفارمروں کو اپ گریڈ اور تبدیل کیا جائے گا جس کیلئے تمام سب ڈویژنوں کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔

