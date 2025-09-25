صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پردیسی پرندوں کی آمد ، کھیتوں کھلیانوں کی رونقیں بحال

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )پردیسی پرندوں کی آمد شروع، کھیتوں کھلیانوں کی رونقیں بحال ہونے لگیں۔

موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی روس، چین ودیگر سرد علاقوں میں برف باری کی وجہ سے مرغابی،نیل سر،نیلا مرغا،فاختہ،تلیر ودیگر پرندوں کی ہزاروں میل کا سفر طے کرکے پاکستان میں آمد شروع ہو گئی ،مذکورہ پردیسی پرندے پاکستان کے سرحدی،پہاڑی علاقوں،دریاؤں،ندی نالوں میں ڈیرہ جما نا شروع کر د ئیے ہیں جس سے کھیتوں کھلیانوں،ندی نالوں،مچھلی فارموں،پہاڑی ورسرحدی علاقوں کی رونقیں بحال ہوناشروع ہو گئی ہیں۔پردیسی پرندوں کی آمد پر غیر قانونی طور پر شکار بھی شروع ہوگیا ۔

