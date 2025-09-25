عالم چوک:یوٹیلیٹی بلوں کی رقم خورد برد کرکے فرار ہو نیوالا قابو آگیا
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )یوٹیلیٹی بل جمع کرنے کا فراڈ لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہونے والا موبائل فون شاپ کے مالک کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
بتایا گیا ہے کہ جہانزیب نامی شخص نے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والا میں موبائل فون شاپ بنا رکھی تھی جہاں کو یوٹیلیٹی بل بھی جمع کرتا تھا اور لوگوں سے رقم وصول کر کے یوٹیلیٹی بلوں پر جعلی مہرلگا کر لاکھوں روپے کا فراڈ کر کے فرار ہو گیا جسے لوگوں نے علیٰ الصبح محلے میں دیکھا اور پکڑ کر عالم چوک پولیس چوکی کے حوالے کر دیا۔