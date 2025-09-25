صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:یوٹیلیٹی بلوں کی رقم خورد برد کرکے فرار ہو نیوالا قابو آگیا

  • گوجرانوالہ
عالم چوک:یوٹیلیٹی بلوں کی رقم خورد برد کرکے فرار ہو نیوالا قابو آگیا

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )یوٹیلیٹی بل جمع کرنے کا فراڈ لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہونے والا موبائل فون شاپ کے مالک کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔

 بتایا گیا ہے کہ جہانزیب نامی شخص نے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والا میں موبائل فون شاپ بنا رکھی تھی جہاں کو یوٹیلیٹی بل بھی جمع کرتا تھا اور لوگوں سے رقم وصول کر کے یوٹیلیٹی بلوں پر جعلی مہرلگا کر لاکھوں روپے کا فراڈ کر کے فرار ہو گیا جسے لوگوں نے علیٰ الصبح محلے میں دیکھا اور پکڑ کر عالم چوک پولیس چوکی کے حوالے کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن