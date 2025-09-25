علی رضا شیخ حکومت پنجاب کی سکول ایجوکیشن کمیٹی کے رکن مقرر
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے مرکزی چیئرمین علی رضا شیخ کو حکومت پنجاب کی جانب سے سکول ایجوکیشن کمیٹی کا رکن مقرر کر دیا گیا ۔
محکمہ سکول ایجوکیشن نے صوبے کے تعلیمی کیلنڈر کے خصوصی قواعد مرتب کرنے کیلئے باضابطہ طور پر کمیٹی تشکیل دی ہے ۔ پیٹرن انچیف پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن حاجی اشفاق وڑائچ ، صابر بٹ ،محمد یاسین رامے ،اسد اقبال بھٹی ،سیف اللہ بٹ ،عرفان علی و دیگر نے علی رضا شیخ کی کمیٹی میں شمولیت پنجاب کے تعلیمی نظام میں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔