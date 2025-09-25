صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی رضا شیخ حکومت پنجاب کی سکول ایجوکیشن کمیٹی کے رکن مقرر

  • گوجرانوالہ
علی رضا شیخ حکومت پنجاب کی سکول ایجوکیشن کمیٹی کے رکن مقرر

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے مرکزی چیئرمین علی رضا شیخ کو حکومت پنجاب کی جانب سے سکول ایجوکیشن کمیٹی کا رکن مقرر کر دیا گیا ۔

محکمہ سکول ایجوکیشن نے صوبے کے تعلیمی کیلنڈر کے خصوصی قواعد مرتب کرنے کیلئے باضابطہ طور پر کمیٹی تشکیل دی ہے ۔ پیٹرن انچیف پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن حاجی اشفاق وڑائچ ، صابر بٹ ،محمد یاسین رامے ،اسد اقبال بھٹی ،سیف اللہ بٹ ،عرفان علی و دیگر نے علی رضا شیخ کی کمیٹی میں شمولیت پنجاب کے تعلیمی نظام میں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن