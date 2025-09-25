صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد میں الیکٹرک بس کا آغاز عوام کیلئے تحفہ :لیگی رہنما

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد میں الیکٹرک بس کا آغاز عوام کیلئے تحفہ :لیگی رہنما

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی نائب صدر مسلم لیگ (ن)محمد زمان چیمہ آف ڈوڈانوالی اورضلعی صدر مسلم لیگ (ن)یوتھ ونگ وقار احمد چیمہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) اپنے ہر دور اقتدار میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا۔

ہسپتالوں میں مفت ادویات،طلبا کو لیپ ٹاپ،نوجوانوں کوکاروبار کیلئے قرضہ فراہم کرنا،دھی رانی پروگرام،راشن کارڈ ودیگر پروگرام مسلم لیگ (ن)کا عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے ،وزیراعلیٰ مریم نواز کا ضلع وزیر آباد میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز عوام کو بہترین مفت آرام دہ سفری سہولیات قابل تعریف اقدام ہے ،ارض پاک پر آنیوالی آفات زلزلہ،سیلاب میں مسلم لیگ (ن)ہمیشہ عوام کی امداد کے لئے بہترین اقدامات اٹھائے اور ان کو انکی دہلیز پر مدد فراہم کی،موجودہ سیلابی صورتحال میں بھی وزیراعلیٰ مریم نواز نے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا اور عوام کو امداد فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور کررہی ہیں،وزیراعظم میاں شہباز شریف کی کوششوں سے عرب ممالک کا پاکستان پر اعتماد خوش آئند اور قابل تعریف ہے میاں شہباز شریف نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت مضبوط ہے اور سعودیہ پاکستان کے درمیان معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ ملک کی تعمیر وترقی کو ترجیح دی ہے ، مسلم لیگ (ن)کی حکومت کامیابی کا سفر جاری رکھے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن