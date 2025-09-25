صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری رقم موبائل فون اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ حافظ آباد روڈ پر ایگل پلازے کے قریب2ڈاکوؤں نے شیراز کی موبائل شاپ میں داخل ہو کر ایک لاکھ 30 ہزار روپے لوٹ لئے اور فرار ہو گئے ، تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹلی مہلاں کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے راہگیر افتخار مسیح سے رقم لوٹ لی، بکھڑے والی میں مدرسہ عمر فاروق سے چور مدرس میاں عثمان کا موبائل فون اور رقم لے گئے ۔ لدھیوالہ کی گلی بشیر مہر والی میں دوست کو ملنے آئے ثاقب محمود کی گلی میں کھڑی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، محلہ افضل ٹاؤن کی رہائشی ریحانہ فیض کے گھر کی چھت سے 65 ہزار روپے کا آ ئوٹ ڈور اے سی یونٹ چوری ہو گیا ،مدوخلیل میں مشتاق کے گھر چھت سے داخل ہونے والے چور رقم اور موبائل فون لے گئے ، ساہنے والا میں آصف جٹ کی ویلڈنگ کی دکان کے تالے توڑ کر چور50ہزار کا آہنی سامان چوری کر کے لے گئے ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔ 

