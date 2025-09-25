صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :مشینری سے زراعت میں جانوروں کا کردار ختم

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )جدید مشینری سے زراعت میں جانوروں کا کردار ختم ہوکر رہ گیا۔

 تفصیلات کے مطابق زرعی رقبہ میں فصلوں کی کاشت کیلئے قبل ازیں بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا تھا اور اناج کو منڈیوں تک پہنچانا،مویشیوں کیلئے چار ا بھی گدھا، گھوڑا،خچر ریڑھوں پر لوڈ کر کے لایا جاتا تھا لیکن جدید مشینری آنے پر جانوروں کا کردار ختم ہو کر رہ گیا ہے بلکہ کھیتوں میں ہل چلانے کیلئے ٹریکٹر،اناج کو منڈیوں تک پہنچانے کیلئے ٹریکٹر ٹرالیاں،ٹرک،لوڈر رکشے جبکہ چارا کیلئے پیٹر انجن،موٹر سائیکل رکشوں کو استعمال میں لایا جا رہا ہے ۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ جدید مشینری کے بغیر لاکھوں ایکڑ رقبہ پر کاشت کرنا ناممکن ہے ۔

