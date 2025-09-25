صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس کی جانب سے عوامی شکایات کی شنوائی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان نے سیالکوٹ میں جناح ہال قلعہ میں وفاقی محکموں کیخلاف عوامی شکایات سنیں۔

بیشتر شکایات گیپکو، سوئی گیس، پاکستان پوسٹ آفس، نیشنل ہائی وے اور دیگر وفاقی محکموں کے بارے میں تھیں۔ دوران سماعت شکایت کنندگان اور متعلقہ اداروں کے افسر موجود تھے ۔ ٹوٹل 17 شکایات سنیں جن میں سے 12 شکایات کا موقع پر ہی فیصلہ کر دیا گیا اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا گیا باقی 5 شکایات کو اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا، دوران سماعت وفاقی محکموں کے خلاف نئی شکایات بھی وصول کی گئیں۔ 

