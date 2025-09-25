صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز فیصل ٹاؤن کے شہباز کی موٹر سائیکل نامعلوم چورگھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔

چندنیاں کے زریاب کی موٹر سائیکل بھی گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔موڑ ایمن آباد کے عمر شہزاد کی حویلی سے بکری نامعلوم چور لے گئے ۔نٹھرانوالی کے اسد علی کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔موضع ماڑی ٹھاکراں کے لقمان کی موٹر سائیکل راجباہ روڈ کے قریب سے چوری کرلی گئی۔پاک ٹاؤن کے علی حسن کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گورنمنٹ ہائی سکول کے باہر سے لے گئے ۔کوٹ رفیق کے رانا الطاف کے گھر سے بجلی کی موٹر اور سینٹری وغیرہ کا سامان چوری ہوگیا۔دھینسر پائیں کی شبانہ کے گھر سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر،استری اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔ حبیب پورہ کے امیر کے کھیتوں سے نامعلوم چور زرعی مشینری چوری کرکے لے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن