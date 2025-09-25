کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز فیصل ٹاؤن کے شہباز کی موٹر سائیکل نامعلوم چورگھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔
چندنیاں کے زریاب کی موٹر سائیکل بھی گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔موڑ ایمن آباد کے عمر شہزاد کی حویلی سے بکری نامعلوم چور لے گئے ۔نٹھرانوالی کے اسد علی کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔موضع ماڑی ٹھاکراں کے لقمان کی موٹر سائیکل راجباہ روڈ کے قریب سے چوری کرلی گئی۔پاک ٹاؤن کے علی حسن کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گورنمنٹ ہائی سکول کے باہر سے لے گئے ۔کوٹ رفیق کے رانا الطاف کے گھر سے بجلی کی موٹر اور سینٹری وغیرہ کا سامان چوری ہوگیا۔دھینسر پائیں کی شبانہ کے گھر سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر،استری اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔ حبیب پورہ کے امیر کے کھیتوں سے نامعلوم چور زرعی مشینری چوری کرکے لے گئے ۔