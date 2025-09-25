کنٹینر کیساتھ موٹرسائیکلیں ٹکرانے سے نوجوان جاں بحق ،3 زخمی
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقہ میں کنٹینر کیساتھ موٹرسائیکلیں ٹکرانے سے 18سالہ نوجوان جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوگئے۔
متوفی کی لاش ہسپتال منتقل کردی گئی۔ چنداقلعہ کے قریب کنٹینر یو ٹرن لے رہا تھا کہ اس دوران پیچھے سے آنیوالی دو موٹرسائیکلیں اسکے ساتھ ٹکرا گئیں جسکے نتیجے شدید زخمی ہونیوالا اسامہ موقع پر جاں بحق جبکہ 27سالہ عبدالباسط،20سالہ ہارون اور 50سالہ منیر زخمی ہوگئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے متوفی کی لاش کوضروری کارروائی اور زخمیوں کو طبی امداد کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا ۔