صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹینر کیساتھ موٹرسائیکلیں ٹکرانے سے نوجوان جاں بحق ،3 زخمی

  • گوجرانوالہ
کنٹینر کیساتھ موٹرسائیکلیں ٹکرانے سے نوجوان جاں بحق ،3 زخمی

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقہ میں کنٹینر کیساتھ موٹرسائیکلیں ٹکرانے سے 18سالہ نوجوان جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوگئے۔

متوفی کی لاش ہسپتال منتقل کردی گئی۔ چنداقلعہ کے قریب کنٹینر یو ٹرن لے رہا تھا کہ اس دوران پیچھے سے آنیوالی دو موٹرسائیکلیں اسکے ساتھ ٹکرا گئیں جسکے نتیجے شدید زخمی ہونیوالا اسامہ موقع پر جاں بحق جبکہ 27سالہ عبدالباسط،20سالہ ہارون اور 50سالہ منیر زخمی ہوگئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے متوفی کی لاش کوضروری کارروائی اور زخمیوں کو طبی امداد کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن