پھالیہ:غیر قانونی شکار پر گرفتار یاں ، پرند ے جنگل میں آ زاد
پھالیہ (نامہ نگار )ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجز گجرات ڈویژن /اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجزمنڈی بہاؤالدین سید عثمان الحسن شاہ کی زیر نگرانی محکمہ وائلڈ لائف منڈی بہا ئوالدین کی جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے کارروائیاں۔۔۔
محکمہ وائلڈ لائف نے غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک کالا تیتر ، دو برائو ن تیتر اور ایک کو ئل کو قبضہ میں لے کر ڈفر جنگل میں آزاد کر دیا اور شکاریوں کو گرفتار کر کے سامان کو ضبط کرلیا گیاجبکہ شکاریوں کو 65ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجز گجرات ڈویژن گجرات سید عثمان الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ محکمہ وائلڈ لائف حکومتی احکامات اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر غیر قانونی شکار کھیلنے والوں کے خلاف کریک ڈائون جاری رکھے ہوئے ہے اور جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں،انہوں نے بتایا کہ جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے حکومت کی پالیسی واضح ہے جس کے تحت غیر قانونی شکار کی مکمل پابندی ہے اور قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں ۔