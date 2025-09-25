مقدمہ بازی کی رنجش، 5 افراد کا حمام میں گھس کر محنت کش پر تشدد
تھانہ صدر کے علاقہ کوٹ انی سنگھ کے ذکا اﷲ کا بیٹا احتشام گاؤں ہی میں صداقت کے حمام میں موجود تھا کہ آصف ،عظیم ،زوہیب ہمراہ2نامعلوم افراد آئے اور ڈنڈوں سے احتشام کو زخمی کردیا وجہ عناد یہ ہے کہ احتشام کے خلاف ملزموں نے پہلے بھی ایک جھوٹیFIRدرج کر ا رکھی ہے اور باہر آزاد پھر رہا ہے جس کا انہیں رنج تھا، تھانہ صدر پولیس نے ذکا اﷲ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔