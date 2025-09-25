صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:وار داتوں میں رقم بیٹریاں ، بجلی کا میٹر چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ میں چوری کی 2وارداتوں میں نامعلوم ملزم 1لاکھ 45ہزار روپے ،75ہزار روپے کی بیٹریاں اور 3فیز بجلی کا میٹر چوری کرکے لے گئے ۔

 محلہ چراغ پورہ شرقی راہوالی کا غلام عباس انصاری اپنی فیملی کے ہمراہ رشتہ داروں کے گھر وزیر گیا ہوا تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور تالے توڑ کر 1لاکھ 45ہزار روپے اور ہزاروں روپے مالیتی دیگر سامان جبکہ لمبانوالی کے عنصر محمود بٹ کے گھر کے باہر نصب بجلی کا 3فیز میٹر نامعلوم چور لے گئے ۔

 

