گیپکو نے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا

  • گوجرانوالہ
گیپکو نے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا

گوندلانوالہ (نامہ نگار )ایکسین گیپکو میاں امتیاز اور ایس ڈی او محمد صالح نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حکومتِ پاکستان کے احکامات کی روشنی میں گیپکو نے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا جو جدت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

 سروے کے دوران گیپکو کے نمائندے ہر گھر کا دورہ کریں گے اور صارفین سے شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، کنکشن کی ملکیت (مالک یا کرایہ دار) سمیت دیگر ضروری معلومات حاصل کریں گے ، صارفین کی جانب سے درست معلومات کی فراہمی سے نہ صرف درست میٹر ریڈنگ اور بلوں کی آن لائن و آسان ادائیگی ممکن ہو سکے گی بلکہ بلوں میں ممکنہ اصلاح، شکایات کے فوری ازالے اور مستقبل میں سمارٹ سسٹم کی بنیاد بھی فراہم ہوگی 

