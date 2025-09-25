صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :سلنڈر دھماکے میں زخمی لڑکا جان کی بازی ہار گیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سلنڈر پھٹنے کے نتیجہ میں جھلسنے والا 10سالہ لڑکا چل بسا۔

 آٹھ روز قبل بازار ٹھٹھیاراں ڈسکہ کا قیصر گھرمیں گیس کا سلنڈر چیک کررہاتھاکہ لیکیج کی وجہ سے سلنڈرکو آگ لگ گئی اور پھٹ گیا جس کے نتیجہ میں قیصر اوراس کا 10 سالہ بیٹا جنید اور ہمسایہ 4 سالہ موسیٰ جھلس گئے جنہیں طبی امدادکیلئے سول ہسپتال لایاگیاجہاں پر قیصر اور بیٹے کی حالت تشویشناک ہونے پر لاہور ریفر کردیاگیا گزشتہ روز دس سالہ جنید ہسپتال میں چل بسا ،آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیا۔

