گجرات شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے اہم شاہراہوں پر رنگ روغن

  گوجرانوالہ
گجرات شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے اہم شاہراہوں پر رنگ روغن

گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایت پرچیف آفیسر میونسپل کارپوریشن گجرات خالق داد گاڑا کی نگرانی میں گجرات شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے اہم شاہراہوں پر رنگ روغن کا سلسلہ جاری ہے

 گجرات کی مین انٹرنس اور جی ٹی روڈ پر ڈیوائڈر کو خوبصورت رنگ وروغن کیا جارہاہے جبکہ ڈی سی ہاؤس کے سامنے بھی واقع ڈیوائڈرز کو رنگ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ گلزار مدنیہ روڈ جی ٹی ایس چوک سروس موڑ مین جی ٹی روڈ کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جارہا ہے ۔ جی ٹی روڈ پر لگے ہوئے خوبصورت پودوں اور درختوں کی کانٹ چھانٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔

