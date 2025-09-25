صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ :چوری کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ :چوری کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایم ڈی واسا نے مختلف علاقوں کے نالوں اور ترقیاتی منصوبوں کے کاموں کی رفتار کا جائزہ لینے کیلئے دورہ کیا۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر عمل درامد کرتے ہوئے ایم ڈی واسا اکرام اللہ اور ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ نے دیگر افسر وں کے ہمراہ جنڈیالہ باغ والا کے نکاسی آ ب کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے ڈسپوزل ورکس پر جاری کام کا دورہ کیا اور متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کیں اسی طرح فرانسس آباد میں نالے پر جاری منصوبے کا بھی جائزہ لیا اور کام کی رفتار۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن