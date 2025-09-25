ہیڈبمبانوالہ :چوری کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایم ڈی واسا نے مختلف علاقوں کے نالوں اور ترقیاتی منصوبوں کے کاموں کی رفتار کا جائزہ لینے کیلئے دورہ کیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر عمل درامد کرتے ہوئے ایم ڈی واسا اکرام اللہ اور ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ نے دیگر افسر وں کے ہمراہ جنڈیالہ باغ والا کے نکاسی آ ب کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے ڈسپوزل ورکس پر جاری کام کا دورہ کیا اور متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کیں اسی طرح فرانسس آباد میں نالے پر جاری منصوبے کا بھی جائزہ لیا اور کام کی رفتار۔