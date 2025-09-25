صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر مرقس شریف سے پرنس آف پیس مینارٹی الائنس کے وفد کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
ڈاکٹر مرقس شریف سے پرنس آف پیس مینارٹی الائنس کے وفد کی ملاقات

گوجرنوالہ(سٹی رپورٹر)چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف کیساتھ پرنس آف پیس مینارٹی الائنس کے دو رکنی وفد کی آصف اسلم بھٹی کی قیادت میں ملاقات ۔

 مسیحی برادری کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ پاسٹرمرقس شریف نے کہا کہ جو شخص یا جماعت بھی ملک و ملت یا مسیحی برادری کے لیے اچھا کام کرے گی، ہم اخلاقی اور وقتی اور اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ، آصف اسلم بھٹی نے مرکزی چیئرمین شمعون مٹو کا پیغام بھی پہنچایا۔ وفد میں ماسٹر اللہ دتہ بھی شامل تھے ۔ 

