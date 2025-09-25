صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل رقم اور 2 فون چھین لئے

  • گوجرانوالہ
راہوالی:ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل رقم اور 2 فون چھین لئے

راہوالی (نامہ نگار)ڈاکو دو افرادسے موٹر سائیکل، 50ہزار روپے کے 2موبائل فونز، 10ہزار روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔

مدینہ کالونی راہوالی کے علی رضا اور خلیل احمد جو ڈی ایچ اے میں محنت مزدوری کرتے ہیں دوپہر 12بجے موٹر سائیکل نمبر VRM-3685پر اخترآباد میں ہوٹل سے کھانا لینے آئے تو ریلوے پھاٹک کے قریب موٹر سائیکل سوار 4 ڈاکو ان کو روک کر زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس کی ویران جگہ پر لے گئے اور اسلحہ کے زور پر دونوں سے موٹر سائیکل، 10ہزار روپے ، 50ہزار روپے کے دو موبائل فون لوٹ لئے اور فرار ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن