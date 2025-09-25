راہوالی:ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل رقم اور 2 فون چھین لئے
راہوالی (نامہ نگار)ڈاکو دو افرادسے موٹر سائیکل، 50ہزار روپے کے 2موبائل فونز، 10ہزار روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔
مدینہ کالونی راہوالی کے علی رضا اور خلیل احمد جو ڈی ایچ اے میں محنت مزدوری کرتے ہیں دوپہر 12بجے موٹر سائیکل نمبر VRM-3685پر اخترآباد میں ہوٹل سے کھانا لینے آئے تو ریلوے پھاٹک کے قریب موٹر سائیکل سوار 4 ڈاکو ان کو روک کر زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس کی ویران جگہ پر لے گئے اور اسلحہ کے زور پر دونوں سے موٹر سائیکل، 10ہزار روپے ، 50ہزار روپے کے دو موبائل فون لوٹ لئے اور فرار ہوگئے ۔