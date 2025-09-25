ڈسکہ :موٹرسائیکل چور گینگ متحرک ، پو لیس بے بس
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) شہرمیں موٹرسائیکل چور گینگ بے لگام ایک ہفتہ کے دوران درجنوں موٹرسائیکلیں چوری سٹی پولیس سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی ۔
تھانہ سٹی پولیس کی عدم توجہی کے باعث ڈسکہ شہرمیں موٹرسائیکل چور گینگ متحرک ہوگیا جو اب تک درجنوں شہریوں کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گیا مگر سٹی پولیس ابھی تک موٹرسائیکل چور گینگ کو گرفتار نہیں کرسکی ،موٹرسائیکل چور گینگ کے افراد ہر گلی محلہ میں پھیلے ہوئے ہیں جو دن دہاڑے شہریوں کی کھڑی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے جاتے ہیں، ایک ہفتہ کے دوران تھانہ سٹی ڈسکہ میں موٹرسائیکل چوری کے درجنوں مقدمات درج ہوچکے ہیں مگر تھانہ سٹی پولیس شہریوں کی چوری ہونیوالی موٹرسائیکلیں برآمدکرنے کے بجائے صرف فوٹو سیشن میں مصروف ہیں ڈسکہ شہرمیں موٹرسائیکل چوری کی وارداتیں روزانہ کی بنیاد پر ہورہی ہیں مگر تھانہ سٹی پولیس کسی بھی موٹرسائیکل چور گینگ کو گرفتار نہیں کرسکی۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’آئی جی پنجاب او ر ڈی پی او سیالکوٹ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔