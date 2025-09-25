راہوالی:ملزم کو فرار کرانے پر بھا ئی کیخلاف مقدمہ درج
راہوالی (نامہ نگار)سب انسپکٹر محمد رؤف کو دوران گشت مخبر نے اطلاع دی کہ تھانہ کینٹ کے مقدمہ میں نامزد ملزم اشفاق عرف شقی سکنہ منڈیالہ وڑائچ کو اس کا بھائی محمد رمضان کوٹ شاہاں موڑ پر عبداﷲ ہوٹل پر کھانا کھلا رہا ہے۔
اگر چھاپہ مارا جائے تو گرفتار کیا جاسکتا ہے جس پر سب انسپکٹر محمد رؤف نے دیگر ملازمین کے ہمراہ چھاپہ مارا تو ملزم کے بھائی محمد رمضان نے پولیس کو دیکھتے ہی اپنے بھائی کو فوری طور پر موٹر سائیکل پر بٹھایا اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مطلوبہ ملزم سمیت فرار ہوگیا۔ جس پر تھانہ کینٹ پولیس نے ملزم کو فرار کر انے میں مدد کرنے پر اسکے بھائی رمضان کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔