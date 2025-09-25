ڈسکہ اور نواح میں غیرقانونی پٹر ول ایجنسیوں کی بھرمار
موترہ(نامہ نگار ) ڈسکہ اور نواح میں غیرقانونی پٹر ول ایجنسیوں کی بھرمار ہو گئی۔
ایجنسیوں کے مالکان ڈنکے کی چوٹ پر ملاوٹ شدہ پٹرل زائد قیمت پر فروخت کرنے لگے جبکہ انتظامیہ غیر قانونی پٹر ول ایجنسیوں کے کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بن گئی ۔علاقہ بھر میں سینکڑوں ایجنسی مالکان نے ملاوٹ شدہ پٹر ول فروخت کرنے کاسلسلہ شروع کررکھا ہے جس کے باعث رکشوں، موٹرسائیکلوں اور کاروں کے انجن ناکارہ ہو رہے ہیں ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔