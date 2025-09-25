صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اور نواح میں غیرقانونی پٹر ول ایجنسیوں کی بھرمار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ اور نواح میں غیرقانونی پٹر ول ایجنسیوں کی بھرمار

موترہ(نامہ نگار ) ڈسکہ اور نواح میں غیرقانونی پٹر ول ایجنسیوں کی بھرمار ہو گئی۔

 ایجنسیوں کے مالکان ڈنکے کی چوٹ پر ملاوٹ شدہ پٹرل زائد قیمت پر فروخت کرنے لگے جبکہ انتظامیہ غیر قانونی پٹر ول ایجنسیوں کے کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بن گئی ۔علاقہ بھر میں سینکڑوں ایجنسی مالکان نے ملاوٹ شدہ پٹر ول فروخت کرنے کاسلسلہ شروع کررکھا ہے جس کے باعث رکشوں، موٹرسائیکلوں اور کاروں کے انجن ناکارہ ہو رہے ہیں ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گرین لائن منصوبے سے نظام درہم برہم،وفاق کو شرم نہیں،میئر

بائیومیٹرک کے بغیر ماہی گیری نہیں ہوسکتی،صوبائی وزیر

پارلیمانی امور جدید خطوط پر استوار کرناناگزیر،اویس قادر

ایچ پی وی ویکسین معاشرتی بقا کی بھی ضامن ،ڈپٹی کمشنر وسطی

پاک سعودی معاہدہ عالم اسلام کیلئے نئی قوت ،مولانا بشیر

نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی مسائل پر چیئرمین کا اظہارِ تشویش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن