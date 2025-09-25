صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار حافظ آ باد کی وکیل پر مقدمے کی شدید مذمت

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد نے تھانہ صدر حافظ آباد میں نوشہرہ ورکاں بار کے رکن اور معروف قانون دان رائے ثمرعباس کھرل ایڈووکیٹ پر ہونے والی جھوٹی بے بنیاد اور من گھڑت ایف آئی آر کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ۔

ڈسٹرکٹ بار کے صدر عثمان افضل چٹھہ اور سیکرٹری جنرل میاں علی رضا بھٹی ایڈووکیٹ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ کہ مذکورہ جھوٹی بے بنیاد اور من گھڑت ایف آئی آر کو فوری طور پر خارج کیا جائے کیونکہ ضلع بھر کی وکلا برادری میں اس ایف آئی آر کے اندارج پر سخت تشویش پائی جارہی ہے ۔دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ملک آصف احمد نسوآنہ ، نائب صدر عبدالرحمن رانجھا اور سیکریٹری جنرل فرخ الیاس چیمہ نے بھی مشترکہ بیان میں لاہور ہائیکورٹ بار کے معزز ممبر رائے عابد کھرل ایڈوکیٹ کے چھوٹے بھائی رائے ثمر عباس ایڈوکیٹ کے خلاف جھوٹی من گھڑت اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کرنے کی شدیدا لفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پولیس تھانہ صدر حافظ آباد کا اوچھا اقدام قراردیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس جھوٹی ایف آئی آر کو فوری خارج کیا جائے ورنہ وکلا برادری راست اقدام پرمجبور ہوگی۔

 

