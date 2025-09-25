صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :سیلاب سے نقصان کے جائزے کیلئے سروے کا آغاز

  • گوجرانوالہ
گجرات :سیلاب سے نقصان کے جائزے کیلئے سروے کا آغاز

گجرات (نامہ نگار )سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کے جائزے کیلئے سروے کا آغاز کر دیا گیا جس میں 4محکمے نمائندگی کررہے ہیں جن میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ، پاکستان آرمی اور اربن یونٹ شامل ہیں۔

ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے ٹیموں کو ہدایات کی ہیں کہ پوری محنت اور ایمانداری سے لوگوں کے نقصانات کو موبائیل ایپلیکشن میں درج کریں تا کہ کوئی متاثرہ گھرانہ ایسا نہ بچے جس تک حکومتی امداد نہ پہنچے ۔سروے ٹیمیں گھر گھر جا کر سیلاب متاثرہ افراد کی فصلوں اور مال مویشیوں کا تفصیلی جائزہ لیں اور معلومات آن لائن پورٹل پر اپ لوڈ کریں تاکہ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے ۔اسی سلسلے میں مشترکہ سروے ٹیموں کی ٹریننگ کا انعقاد جامعہ سکول سروس موڑ گجرات میں کیا گیا جہاں عملے کو تربیت فراہم کی گئی۔

