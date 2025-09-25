صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ شاندار خدمات سے عوام کے دل جیت رہی ہیں:حنا ارشد وڑائچ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) حلقہ پی پی 52 ایم پی اے حنا ارشد وڑائچ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف شاندار خدمات سے عوام کے دل جیت رہی ہیں اورعوامی منصوبہ جات پر ان کی انتھک محنت قابل رشک ہے ۔

 ان خیالات کااظہار انہوں نے منڈی سمبڑیال گلی نمبر8جیسے ماڈل سٹریٹ کا درجہ دیا گیا ہے کے افتتاح کے موقع پر کیا اس موقع پر مسلم لیگ (ن)کے مقامی رہنماؤں شیخ اشتیاق احمدایڈووکیٹ، حافظ شیخ وسیم ، چودھری شکیل احمد گجر ، علی نواز چیمہ ، ڈاکٹر عرفان رفیق شیخ ، چوہدری انجم شبیر کھٹانہ ، عابد گورائیہ بھی موجود تھے ۔

