صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتی آبادی ،ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کا بڑا چیلنج :مقررین

  • گوجرانوالہ
بڑھتی آبادی ،ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کا بڑا چیلنج :مقررین

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ میں یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔

 کانفرنس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کی جبکہ ٹکٹ ہولڈرایم پی اے معظم ر ئوف مغل،ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر عدنان اشرف،ڈائریکٹر کالجزڈاکٹر امان اللہ راٹھور،ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ندیم چودھری،ریٹائرڈ پرنسپل صغیر شہید کالج نائلہ ریاض بٹ اور تحصیل آفیسر پاپولیش ویلفیئر وقار احمد،پرنسپل کالج حذیفہ رفیق،ڈاکٹر عدیلہ لیاقت کے علاوہ طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عدنان اشرف نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان بالخصوص خواتین پاکستان کا مستقبل ہیں، تعلیم یافتہ اور با شعور خاتون ہی خاندان کی بہترین تربیت اور ر ہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تیزی سے بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کاایک بڑا چیلنج ہے جس کو حل کرنے کیلئے نوجوان نسل کو آگے بڑھنا ہوگا۔ معظم ر ئوف مغل نے کہا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور اگر یہ نسل باشعور ہو تو معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن