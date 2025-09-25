بڑھتی آبادی ،ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کا بڑا چیلنج :مقررین
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ میں یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
کانفرنس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کی جبکہ ٹکٹ ہولڈرایم پی اے معظم ر ئوف مغل،ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر عدنان اشرف،ڈائریکٹر کالجزڈاکٹر امان اللہ راٹھور،ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ندیم چودھری،ریٹائرڈ پرنسپل صغیر شہید کالج نائلہ ریاض بٹ اور تحصیل آفیسر پاپولیش ویلفیئر وقار احمد،پرنسپل کالج حذیفہ رفیق،ڈاکٹر عدیلہ لیاقت کے علاوہ طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عدنان اشرف نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان بالخصوص خواتین پاکستان کا مستقبل ہیں، تعلیم یافتہ اور با شعور خاتون ہی خاندان کی بہترین تربیت اور ر ہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تیزی سے بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کاایک بڑا چیلنج ہے جس کو حل کرنے کیلئے نوجوان نسل کو آگے بڑھنا ہوگا۔ معظم ر ئوف مغل نے کہا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور اگر یہ نسل باشعور ہو تو معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔