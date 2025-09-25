ڈسکہ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم
ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈسکہ میں سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیکس کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد ہوا صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے چیکس د ئیے ۔
فاس موقع پر کمشنر سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے ۔ تقریب سے خطاب کر تے ہو ئے میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نواز شریف کے عوامی خدمت کے مشن کو نئی بلندیوں تک پہنایا ہے پنجاب میں تاریخ کا سب بڑا سیلاب آیاتھا،وزیر اعلیٰ دن رات سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ر ہیں ناقدین کو کام میں کمی نظر نہیں آئی تو ہماری تصاویر پر تنقید کرتے رہے انہوں نے کہا کہ انسانی جان کا ازالہ ممکن نہیں، حکومت مدد سے متاثرین کے غم میں شریک ہے جس کا نقصان ہوا وہ حقدار ہے کہ حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہوایک ایک پائی عوام کی امانت ہے جو شفافیت سے ان تک پہنچے گی انہوں نے مزیدکہا کہ حکومتی اقدامات نہ ہوتے تو تاریخی سیلاب سے نقصان کئی گنا زیادہ ہوتا۔