بیٹے ، بیٹی کی وفات ،اہم شخصیات کا سرور انصاری سے اظہار تعزیت
راہوالی (نامہ نگار)نامہ نگار روز نامہ دنیا محمد سرور انصاری کے جوان بیٹے پروفیسر عثمان سرور اور بڑے صاحبزادی کی وفات پر ایم این اے محمود بشیر ورک، رہنما پی ٹی آ ئی میاں طارق محمود، سابق مشیر وزیر اعلیٰ اظہر حسن ڈار۔۔۔
امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ، چیئرپرسن پرائس کنٹرول کمیٹی پنجاب سلمیٰ رحمت بٹ، تحریک انصاف کے ایم پی اے ناصر چیمہ، سابق ایم پی اے سعود حسن ڈار، ودود حسن ڈار، سابق وفاقی وزیر شاہد اکرم بھنڈر، نائب صدر ڈی سی کالونی عامر یعقوب ، المنصورہ ٹاؤن کے صدر علی عرفان وڑائچ، امتیاز احمد ساہی، انچارج CCDگوجرانوالہ ایس پی عنصر جاوید موہل ، انسپکٹر عدنان اعجاز، خادم حسین آدھی ایڈووکیٹ ، میجر (ر) الطاف احمد چیمہ، ندیم انور چیمہ، اے ایس آئی نسیم ڈھلو، استخار احمد ڈانجہ، حاجی خالد پرویز بلو بٹ، چودھری ثناور ارشد جوندہ، اصغر وڑائچ، عرفان چاند بٹ، ساجد اکرام لون، محی الدین وڑائچ ، چودھری کاشف حفیظ، عدنان پہلوان انصاری ٹائرانوالہ، پنجاب پولیس کے پہلوان علی حسن انصاری، حاجی منور حسین چیمہ آف ٹھٹھہ داد نے سرور انصاری سے اظہار تعزیت کیا اور مر حومین کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی ۔