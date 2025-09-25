جعلی حکمران بانی پی ٹی آ ئی کو توڑ نہیں سکتے :ناصر چیمہ
راہوالی (نمائندہ دنیا ) ایم پی اے ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ با نی پی ٹی آئی عمران خان عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرلیں گے مگر عوام کے حقوق کے لیے کی جاری جہدوجہد سے دستبردارنہیں ہونگے وہ چٹان کی طرح مضبوط اعصاب کے مالک ہیں انہیں توڑا نہیں جاسکتا ایسا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ۔
مرکزی دفتر میں معززین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان پر قائم کیے گئے سینکڑوں جھوٹے مقدمات جنکا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اسکی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کہا کہ عمران خان کو بلاجوازجیل میں رکھا گیا ہے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اوچھے ہتھکنڈوں سے انہیں توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے مگر بے حس حکمران فارم 47 کی پیداوار اس میں ہر گز کامیاب نہیں ہونگے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکمران جماعت نے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر حالات مزید خراب اور سنگین ہونگے ۔