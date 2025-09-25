بورڈ میں تیسری پو زیشن ، پنجاب کالج کی طالبہ کا کیمپس پہنچنے پر شاندار استقبال
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی پری میڈیکل گرلز میں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی پنجاب کالج وزیرآباد کی ہونہار طالبہ سمن اشرف کا اپنے کیمپس پہنچنے پر طالبات اور اساتذہ کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔
پنجاب کالج کی طالبہ سمن اشرف گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی پری میڈیکل گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ کالج پہنچی تو طالبات اور اساتذہ نے پرتپاک استقبال کیا ۔سمن اشرف نے سٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محنت کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے ، طالبہ نے کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں طالبہ پر فخر ہے ۔