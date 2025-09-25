صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورڈ میں تیسری پو زیشن ، پنجاب کالج کی طالبہ کا کیمپس پہنچنے پر شاندار استقبال

  • گوجرانوالہ
بورڈ میں تیسری پو زیشن ، پنجاب کالج کی طالبہ کا کیمپس پہنچنے پر شاندار استقبال

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی پری میڈیکل گرلز میں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی پنجاب کالج وزیرآباد کی ہونہار طالبہ سمن اشرف کا اپنے کیمپس پہنچنے پر طالبات اور اساتذہ کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔

 پنجاب کالج کی طالبہ سمن اشرف گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی پری میڈیکل گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ کالج پہنچی تو طالبات اور اساتذہ نے پرتپاک استقبال کیا ۔سمن اشرف نے سٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محنت کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے ، طالبہ نے کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں طالبہ پر فخر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گرین لائن منصوبے سے نظام درہم برہم،وفاق کو شرم نہیں،میئر

بائیومیٹرک کے بغیر ماہی گیری نہیں ہوسکتی،صوبائی وزیر

پارلیمانی امور جدید خطوط پر استوار کرناناگزیر،اویس قادر

ایچ پی وی ویکسین معاشرتی بقا کی بھی ضامن ،ڈپٹی کمشنر وسطی

پاک سعودی معاہدہ عالم اسلام کیلئے نئی قوت ،مولانا بشیر

نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی مسائل پر چیئرمین کا اظہارِ تشویش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن